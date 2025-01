Zaniolo e il ritorno a Firenze, Calamai: "Si è solo accontentato, ora la sfida è di Palladino"

Nel consueto appuntamento mattutino col "Caffè nero bollente", rubrica di Radio FirenzeViola durante "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai ha parlato così del tema del giorno in casa Fiorentina, ovvero il sempre più probabile arrivo di Nicolò Zaniolo in viola: "Mi genera fastidio pensare che in estate Zaniolo abbia scelto l'Atalanta, ho la sensazione che questo grande talento si sia solo "accontentato" di tornare a Firenze. E poi è una scelta rischiosa, come era Kean.

Questa sfida sarà di Palladino, che con Zaniolo può dimostrare di essere più bravo anche di Gasperini nel rilanciare i giocatori. Sarebbe una bella medaglia da mettersi al collo".