Volpecina su Mandragora: "Mi ha sempre colpito per maturità, ora viene ripagato"

Giuseppe Volpecina, ex calciatore della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio": "Da ragazzino mi colpiva il fatto che era già calciatore. Era già maturo e non si faceva distrarre da niente, ascoltando i consigli di noi esperti. Poi è cresciuto in una famiglia equilibrata e semplice. E' sempre stato molto umile, e adesso i sacrifici che ha fatto vengono ripagati. Inoltre aveva e ha caratteristiche tecniche importanti: è stato intelligente a sfruttarle".

Come commenta la rovesciata di Mandragora?

"E' stato molto intelligente, perché ha capito che per anticipare gli avversari doveva fare quello che ha fatto. E' stato anche molto agile nel girarsi e fare questa semirovesciata".

Si aspetta una convocazione in Nazionale per lui?

"Perché no? Spalletti sta dando spazio a tutti quelli che si stanno mettendo in evidenza con un rendimento adeguato. Adesso Mandragora è nel miglior momento della sua carriera, quindi ha tutte le carte in regola per arrivarci".

