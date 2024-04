VITALE A RFV, Nico? Gioca il fratello. Belotti, zero guizzi

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Pino Vitale a Radio FirenzeViola

Pino Vitale, direttore sportivo di lungo corso e opinionista, ha parlato a Radio FirenzeViola - nel corso della trasmissione "Viola amore mio" - della partita disputata ieri dalla Fiorentina in Conference League contro il Viktoria Plzen. Ecco il suo pensiero: "Non bisogna essere cattivi: si rigioca tre soli sette giorni. La Fiorentina ha affrontato una squadra modesta ma ha avuto a sua volta un atteggiamento modesto. Ma, ripeto, non si deve essere troppo critici con la Viola. La squadra di Italiano a mio avviso passerà il turno abbastanza agevolmente. Vedo difficile che il Viktoria Plzen possa portare in fondo la sua tattica del catenaccio per arrivare ai rigori. Lo stadio però dovrà dare una mano".

La sensazione è che la Fiorentina vada in difficoltà contro le squadre che si difendono bene...

"I viola o trovano un grande gol di testa oppure un tiro-jolly come quello di Mandragora oppure hanno difficoltà a fare rete contro squadre che si chiudono bene".

La condizione di Nico la preoccupa?

"Ci ha fatto vedere delle belle cose ma da quando è tornato in campo sembra che giochi suo fratello... Ma non è soltanto lui a giocare sottotono: perché ha rigiocato Biraghi e non Parisi, che aveva fatto una buona prova contro l'Atalanta".

E del "Gallo" che dice?

"Belotti è un giocatore che ha fatto 100 gol ma ha perso quel guizzo e quella cattiveria che in passato gli hanno permesso di fare la differenza. Non so dire se le ritroverà..."