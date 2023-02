VITALE A RFV, Ecco cosa avrei fatto con Amrabat

Direttamente dall'evento organizzato da Claudio Nassi per festeggiare le mille puntate di 'Stazione di Sosta' ha parlato a Radio Firenzeviola anche Pino Vitale, dirigente di lungo corso: "La sera prima del Torino credevo che la Fiorentina potesse fare una partita importante e così è stato. La squadra viola ha una strada importante per arrivare in finale, senza sottovalutare nessuno ma la strada è davvero spianata per arrivare alla fine e recuperare quanto di male fatto nella prima parte di stagione. Il caso Amrabat? L'avrei chiamato la mattina e gli avrei spiegato che per l'appunto lo chiedeva una squadra senza una lira e che per questo restava a Firenze. Non per altro. I tifosi lo perdoneranno, farà una grande stagione e poi in estate, se vorrà, se ne andrà".

Le parole di Commisso? "Ha ragione quando dice che lui paga e le altre squadre no. Per il resto non lo seguo su tante cose".