VISCONTI, In Milan-Fiore meglio i viola. E su Pioli...

Giovanni Visconti, ex ciclista tra i premiati all'evento del 49° Giglio d'Oro, ha parlato ai microfoni della stampa presente, tra cui RadioFirenzeViola. Ecco le sue parole: "Il ciclismo mi ha lasciato tanto e per me questo è un grande onore. Quando si esce dal ciclismo sembra quasi di essere dimenticati. I miei eredi? Sarei presuntuoso a dire che possono esserci degli eredi per me... io ho avuto una carriera dignitosa ma non oso dire nulla su miei eredi".

Su Pioli e il Milan: "Quest'anno è davvero difficile recuperare il gap con il Napoli. In ogni caso ho avuto l'opportunità di conoscere il mister, che so essere un appassionato di ciclismo".

Su Milan-Fiorentina: "Sì, ho visto la partita... ho visto meglio i viola rispetto al "mio" Milan... speriamo che i rossoneri si riprendano da gennaio in poi".