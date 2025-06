RFV Viali: "Volevamo Comuzzo alla Reggiana ma la Fiorentina ci ha puntato. L'azzurro premio per Ranieri"

L'ex difensore della Fiorentina ed attuale allenatore, William Viali, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante il "Viola Weekend" per parlare di attualità viola:

Un parere sulla stagione della Fiorentina? "E' stata positiva, arrivare in Europa in una stagione equilibrata, con un allenatore giovane e tanti cambiamenti non è facile, le motivazioni dell'addio le possono sapere solo all'interno, certo è arrivato come un fulmine a ciel sereno"

Come giudica la difesa e Comuzzo in un particolare? "Comuzzo ha fatto una stagione importante, lo seguivamo alla Reggiana in serie B ma abbiamo capito subito che la Fiorentina ci puntava e il campionato ha dimostrato che ha avuto ragione e che è di grande prospettiva. La difesa in generale credo si sia comportata bene anche con il cambiamento tattico".

Cosa pensa di Ranieri convocato in Nazionale? "Un premio al suo percorso, non è mai stato un giocatore di grandi titoli ma tutti gli allenatori lo hanno aprpezzato perciò è un giocatore di grande lavoro e questa convocazione è un riconoscimento al percorso".

Per la panchina viola meglio Pioli o Baroni? "Sono due grandi tecnici, il primo ha fatto bene a Firenze e vinto uno scudetto mentre Baroni ha fatto una crescita costante e la Lazio, tolta l'ultima sconfitta che le è costata l'Europa, ha espresso il miglior calcio".