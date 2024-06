VETRINI A RFV, Test Grosseto-Fiorentina si farà. Falcone...

FirenzeViola.it

Il Direttore Generale del Grosseto, Filippo Vetrini è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione "Chi Si Compra", per analizzare le tematiche principali riguardanti il mondo viola. Queste le sue parole a partire dall'organizzazione dell'amichevole estiva tra Fiorentina e Grosseto che ancora non figura in calendario: "Si farà è nel contratto. Le voci a Firenze parlavano del 4 agosto ma la Fiorentina non aveva mai detto questo. Ci hanno avvisato della lista delle prime partite amichevoli dei viola, poi nel calendario di Palladino ci sarà sicuramente l'amichevole contro il Grosseto. Inoltre il 7 agosto ci sarà l'allenamento congiunto con la Primavera gigliata al Viola Park".

Il Grosseto punterà su qualche giovane viola?

"Il mercato dei professionisti è molto più lento rispetto a quello nostro dei dilettanti. Il rapporto con la Fiorentina è sempre molto intenso. Dovrebbero rimanere con noi Aprili e Macchi, che sono due ragazzi che hanno fatto il loro percorso nel settore giovanile della Fiorentina. Poi vedremo se riusciremo a portare a Grosseto alcuni ragazzi del 2006 visto che faranno la maturità il prossimo anno. La nostra volontà sarebbe quella di portare a Grosseto Trapani che è il giovane migliore dell'Under 18 viola".

Lei ha avuto Falcone a Gavorrano, a 30 anni è il momento per lui di fare il salto di qualità?

"Sì. Quando è arrivato a Gavorrano nel 2017 aveva pochissime partite tra i professionisti. Lì magari siamo stati bravi anche noi, senza concorrenza gli abbiamo affidato subito le chiavi della porta. E' stato subito evidente come non fosse un giocatore da Serie C. E' un ragazzo fantastico, ci sentiamo ancora. Sarei orgoglioso di vederlo a Firenze. Ha ottenuto meno in carriera rispetto a quelle che sono le sue qualità".

