VC BRUXELLES, Domani saremo in gabbia di leoni

Massimiliano Lelli, presidente del Viola Club Bruxelles e coordinatore di Europa Viola, un network che raggruppa numerosi viola club di tutta l'Europa (21 in totale) per metterli in contatto, ha parlato in esclusiva a Radio Firenzeviola in vista del match di domani contro il Twente. Ecco le sue parole: "Ad Enschede ci sarà il Viola Club Bruxelles, con un pullman da 20 persone, e quello di Amsterdam (pullman da 25). Riempie il cuore vedere gente innamorata della Fiorentina e di Firenze anche fuori dall'Italia".

Che atmosfera si respira là in Olanda?

"Sarà tosta. Per noi tifosi sarà bello, ma in Olanda, così come in Germania, il tifo è caldo: ci dobbiamo preparare ad entrare in una gabbia di leoni. La squadra olandese sembrerebbe anche buona, lo hanno dimostrato nel secondo tempo. L'ambiente non sarà facile, lo stadio sarà pieno, però dobbiamo giocare tutte le partite a testa alta per andare in Europa: il Twente non è il Real Madrid, sono mediamente tranquillo".

Poi aggiunge: "La differenza qualitativa però c'è e si vede, facendo gli scongiuri credo che ce la faremo".

Un commento sull'ultima partita della Fiorentina?

"Ero ad Empoli. Italiano è un ottimo allenatore, ma ha difficoltà a cambiare in corso, per alcuni. Forse però la Fiorentina è ancora un po' imballata, dunque il problema è a livello fisico: verremo fuori alla lunga. Poi le piccole fanno sempre grandi partite all'inizio, lo abbiamo visto anche con la Cremonese. Con gli ulteriori innesti di cui sentiamo parlare faremo il salto di qualità".

"Innesto in difesa? Assolutamente sì, qualcosa da fare c'è. Si parla di Faes e noi da Bruxelles saremmo felici di averlo in squadra, visto che è belga. Oltre a Igor e a Milenkovic non vedo altri centrali in formissima. Quarta non sta facendo bene e Nastasic lo vedo in difficoltà: forse hanno influito gli infortuni. Serve un altro innesto".