VALCAREGGI A RFV, Belotti un diesel. Nzola a gara in corso

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Furio Valcareggi, procuratore e figlio dell'ex C.t. della Nazionale Ferruccio Valcareggi, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione Palla al Centro per parlare della finale di Conference League di stasera.

"Da stamani ho staccato tutto, sono fiducioso nella vittoria perché non può perdere tre finali. Noi abbiamo più qualità di loro. Ho sentito Bonaventura e Biraghi e mi sono apparsi sicuri".

La convince Bonaventura trequartista e Beltran in panchina?

"Mi convince tutto quello che fa Italiano perché non può sbagliare formazione essendo dentro ogni ragazzo. La partita è di 11 più cinque, ora in panchina sono tutti titolari".

Su Belotti e Nzola:

"Nzola è uno che fa bene se entra a gara in corso. Belotti lo vedo bene titolare. Nzola muscolarmente è più reattivo. Belotti è un Diesel, ma quando è caldo fa bene. Anche l'esperienza è importante".

ASCOLTA LA VERSIONE INTEGRALE DEL PODCAST