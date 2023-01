ULIVIERI A RFV, Italiano? Un vero mister si vede ora

Intervenuto a Radio FirenzeViola, Renzo Ulivieri ha parlato del momento della Fiorentina. Ecco le parole del presidente dell'Associazione Italiana Allenatori: "La Viola fatica perché è diminuita la qualità tecnica della squadra. Le carenze sono soprattutto davanti, si può migliorare ma col tempo.

Italiano ha comunque dimostrato grande flessibilità e questo è un pregio per un allenatore: ha smussato un po' le caratteristiche rigide del suo gioco. Capisco la rabbia del popolo fiorentino, chiedergli pazienza non penso sia giusto. Ci sono momenti in cui il pubblico ti batte le mani e momenti in cui ti manda a quel paese: Italiano ha vissuto pochi periodi di difficoltà in carriera, questo è uno dei primi. L'allenatore però si vede in questi momenti, quando ci sono difficoltà. Io ho avuto tanti allenatori bravi che dopo aver perso la sicurezza sono andati in crisi.

L'anno scorso ha tirato fuori il 110% dai suoi calciatori, quest'anno ha avuto più difficoltà. Se dovesse fare automaticamente sempre meglio dell'anno precedente fra due anni vincerebbe lo Scudetto, non è possibile avere una crescita così lineare".

Ulivieri ha parlato anche di Luka Jovic ed Arthur Cabral, i due centravanti viola che non stanno in questo momento convincendo: "Li stiamo aspettando da diverso tempo. Credo che abbiano la possibilità di fare molto meglio. Se scatta in loro la voglia di pensare solo al campo e volersi migliorare possono iniziare a fare bene".