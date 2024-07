TOSTO A RFV, Mercato? Fiducia. Kean primo tassello

FirenzeViola.it

Vittorio Tosto, ex viola e oggi procuratore, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio" commentato la situazione di mercato della Fiorentina: "Colpani è arrivato dove è ora attraverso il lavoro, tanto da risultare uno dei grandi esclusi dell'Europeo"

Come le pare questo inizio di sessione estiva?

"Il mercato non è ancora iniziato, calma. Bisogna essere attendisti, spendendo il giusto. La Fiorentina ha già messo a referto un attaccante, discutibile come no".

A lei convince Kean?

"Era una casella vacante che è stata riempita. In termini di finalizzazione ha finalizzato poco, ma mi auguro che possa esplodere a Firenze. In questo momento bisogna essere fiduciosi, perché alla chiusura del mercato mancano due mesi".