TIRIBOCCHI A RFV, Beltran non segna? Bravo a farlo fare

Simone Tiribocchi, ex giocatore dell'Atalanta ed attuale opinionista Dazn, ha parlato della situazione attuale in casa Fiorentina, intervenendo a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Chi si compra?". Questo in primis il suo pensiero sul ruolo di Lucas Beltran: "Kean sta facendo un campionato strepitoso e dunque non è facile che tutti riescano a segnare in egual misura. I compagni spesso cercano volutamente il bomber perché sanno che può segnare in qualsiasi momento: viene proprio spontaneo. Beltran a mio avviso è una seconda punta, che rende meglio quando gioca con un altro attaccante".

Perché secondo lei la seconda punta è un ruolo che non esiste più?

"Perché è cambiato il modo di giocare al calcio ed è cambiato anche il ruolo del centravanti. Prima il numero 9 era un elemento chiamato solo a fare gol mentre ora la prima punta deve saper partecipare a tutta l'azione: raccordarsi con il centrocampo, andare sull'esterno. E' normale che altri ruoli possano essere sacrificati".

Il problema di Colpani è il fatto che la maglia viola è "pesante"?

"Ci sta perché tecnicamente il Flaco non si discute: l'ho allenato e posso dire che si tratta di un ragazzo d'oro e anche forte, come ha dimostrato a Monza. Ci sta che non riesca a giocare libero di testa perché ancora non ha completato il suo processo di adattamento".