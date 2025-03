RFV Testoni su Fiorentina-Juventus: "Impressionato dalla qualità di palleggio dei viola"

Nel corso del pomeriggio è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola, nella trasmissione "I Tempi Supplementari" Edoardo Testoni, telecronista di DAZN che ieri ha commentato la sfida tra Fiorentina e Juventus. Queste le sue parole: "Ieri ho visto una Fiorentina impressionante, si è visto il meglio da parte di tutti. Mi ha impressionato la qualità di palleggio dei tre centrocampisti. E' stata una notte indimenticabile. La Juventus si è sciolta alla prima difficoltà. La Fiorentina l'ha sovrastata fisicamente. C'è tanto merito dei viola nella vittoria di ieri".

Gosens come lo ha visto? "Me lo aspettavo così, il giocatore è questo. Ha sempre avuto anche il gol nelle corde. Dipende poi dal sistema di gioco, nel centrocampo a 5 ha un altro tipo di impatto. Il suo è un ruolo difficile, il fatto che non sia stato convocato da Nagelsmann secondo me è da riportare sul fatto che il Ct cerca altre caratteristiche".

