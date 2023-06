TEDESCHI A RFV, West Ham con tante armi: occhio a Bowen

Ascolta l'audio

Giulio Tedeschi a Radio Firenze Viola

Giulio Tedeschi, agente Fifa e grande conoscitore di calcio inglese, ha parlato a Radio FirenzeViola. Queste le sue parole sulla finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham: "Il West Ham ha tanti giocatori interessanti. Sarà una bella squadra e sarà una bella partita. Il West Ham attacca un po' più all'inglese, di corsa e di fisico. Ma ha tanti giocatori tecnici, penso a Paquetà ma soprattutto Benrhama.

In generale, loro giocano con una difesa a quattro, con Kehrer a destra. In generale hanno una formazione piena di stelle mancate, penso a Kehrer ma anche Areola e Zouma, limitandomi alla difesa. Poi ci sono due mediani fantastici come Soucek e Rice, che formano una diga impressionante. Attenzione poi ad un ragazzo come Jarrod Bowen, giocatore pericoloso, ala con caratteristiche tecniche importanti. Può dare fastidio".

Probabilmente non giocherà Emerson Palmieri. Che è successo all'ex Roma?

"Su Palmieri ho grandi perplessità sul suo poco impiego. L'anno scorso ha giocato poco ma credevo fosse un problema di inserimento, ma anche quest'anno ha giocato poco. Non so quale sia il problema. Anche lui è tra i tanti "saranno famosi ma non sono stati", dopo l'esperienza romana ha fallito al Chelsea, poi si è riabilitato al Lione ma tornando in Premier non è riuscito ad incidere".



Come va marcato Antonio?

"Ricorda un po' Lukaku. Ha una fisicità importante ma ha tante accelerazioni. L'ho visto giocare diverse volte e vi posso dire che nonostante la stazza predilige la velocità più che il fisico, quindi serve uno che può resistere sullo scatto. Ha sangue jamaicano e lo si vede per l'atletismo in progressione"