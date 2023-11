TAIBI A RFV, Terracciano affidabile. Pierozzi da confermare

FirenzeViola.it

Massimo Taibi a Radio FirenzeViola

L'ex portiere del Milan Massimo Taibi, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi Si Compra" per parlare dell'attualità di casa Fiorentina, a partire dalla ripartenza del campionato: "Presto per parlare di partite cruciali, ma dopo la sosta è sempre difficile. Il Milan quest'anno ha avuto tanti infortuni e questo sicuramente ha influito sul rendimento altalenante. Però è sempre complicato affrontarla. E' una squadra difficile da battere".

La Fiorentina può puntare alla Champions?

"Penso che la società abbia fatto un lavoro straordinario. Non è facile ma finché la matematica lo permette è giusto provarci".

Nel mercato di gennaio cosa si aspetta?

"Il mercato è sempre più povero. Penso che interverrà chi ha veramente bisogno. La Fiorentina ha avuto tanti infortuni, ma ha buoni giocatori come ad esempio Pierozzi che secondo me deve avere l'opportunità di mettersi in mostra. A Gennaio non è mai facile intervenire".

Da ex portiere, la Fiorentina fa bene a puntare su Terracciano?

"Terracciano è un portiere da Serie A. I portieri vengono spesso messi in discussione, ma Terracciano sta dimostrando di essere affidabile e la Fiorentina deve tenerselo stretto. Anche perché i viola, come molte altre squadre in Italia, non possono permettersi di acquistare i top. La Fiorentina deve tenerselo stretto perché con Christensen forma un'ottima coppia".

Pierozzi, cosa ne pensa? giusto cederlo in prestito in Serie A?

"Penso che si sia meritato la conferma a Firenze. Purtroppo ha avuto questo infortunio. La Fiorentina valuterà però il ragazzo in questi due mesi e valuterà. Sono convinto che se sta bene possa fare da alternativa a Dodo insieme a Kayode. A me piacerebbe vederlo in Serie A. Il rischio è che vada in una medio piccola del campionato e rimanga chiuso. Secondo me però può giocare in Serie A".