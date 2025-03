RFV Stella (Consigliere Regionale Forza Italia) sul Franchi: "Assurdo togliere adesso fondi per lo stadio)

Marco Stella, Consigliere Regionale di Forza Italia, è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare dei recenti sviluppi legati alla ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi e della sua decisione di non votare l'Odg con proposta di Fratelli d'Italia che richiedeva il taglio di alcuni fondi destinati all'impianto di Campo di Marte: "Non c'è nessun ombra di dubbio che ci sia bisogno di uno stadio nuovo. Oggi però noi dobbiamo fare i conti con quello che stiamo facendo, ovvero con la ristrutturazione dello stadio Franchi. Ho detto che mi sembra strano che Fratelli d'Italia abbia presentato una proposta per togliere soldi alla questione stadio. A me questo sembra incomprensibile questa cosa, che non ha a che fare con la situazione legata all'alluvione, perché non è possibile spostarli in quel campo. Noi siamo per finire quell'opera, così come è stata pensata, visto che era iniziata coi soldi pubblici. Sennò, coi soldi pubblici non si possono più creare strutture? In Italia abbiamo impianti vetusti, uno di questi è quello della Fiorentina. Dobbiamo finire il prima possibile questo stadio. E su questo esprimiamo preoccupazione per le tempistiche, visto che il cronoprogramma preventivo non sembra poter essere rispettato. Ma per quanto riguarda le risorse pubbliche, non si azzardino a toccarle. I soldi ci sono, sono lì, stanziati. Ad oggi non possono essere utilizzati per il completamento dello stadio, ma non è detto che domani non si possano usare. Dire "Togliamoli e usiamoli per altro" non ha senso, uno altrimenti avrebbe ragione a utilizzarli per la sanità o per altro.

E sullo stadio del futuro: "Immaginatevi gli impianti di Serie A aperti alle famiglie e destinati a più attività, ai tanti genitori che accompagnano i ragazzi a fare attività sportiva in ogni tipo di impianto. Immaginatevi di poter vivere queste strutture con continuità. L'esempio del nuovo centro sportivo calza perfettamente, il Viola Park è aperto anche per altro. Gli stadi vanno vissuti da tifosi, ma anche famiglie e ragazzi. Si è un po' persa la tradizione di un tempo, andare allo stadio lì, padre e figlio. Poi noi abbiamo un valore aggiunto: Firenze è la casa della Nazionale, con Coverciano. Questa città potrebbe diventare la capitale di questo sport a livello nazionale e il nuovo stadio potrebbe inserire in questa nuova rinascita cittadina".