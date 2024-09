SPECIALE A RFV, Ecco cosa ho apprezzato di Palladino

Il giornalista di La7 Luca Speciale è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" per analizzare le tematiche più attuali di casa Fiorentina. Queste le sue parole, iniziando da una considerazione sull'alternanza dei portieri: "Penso sia giusto che De Gea giochi in campionato e Terracciano in Europa, però è assurdo mettere in discussione lo spagnolo. Ci ha portati lui ai gironi di Conference. Nulla contro Terracciano, che lo scorso anno è stato tra i migliori della squadra".

A Firenze c'è una visione molto ottimista sulla squadra, è d'accordo?

"Finora la squadra non è mai stata la stessa e il tecnico è stato costretto a passare tutta un'estate ad allenare una formazione virtuale poi completamente stravolta. Manca ancora il giocatore più importante che è Gudmundsson e che spero possa non risentire delle vicende extracampo. Lui farà la differenza tra la stagione di un tipo e la stagione di un altro: è un giocatore che può farti fare qualche punto in più in questa Serie A in cui con 2/3 punti in più si può passare dall'ottavo al quinto posto. L'ottimismo si respira dietro al fatto che è stato fatto un mercato non perfetto ma con una logica, in cui è stato ascoltato l'allenatore".

Con Italiano non erano mai state così tanto assecondate le richieste del tecnico.

"Palladino ha avuto il coraggio di dire davanti ai microfoni di cosa aveva bisogno. Questo atteggiamento mi è piaciuto perché è inutile creare l'equivoco e poi rimanere con il muso come faceva qualcun altro… Meglio chiarirsi subito".

PER L'INTERVISTA COMPLETA ASCOLTA IL PODCAST