SIND. B. RIPOLI A RFV, Viola Park pronto a Natale

Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, ha fatto visita alla Fiorentina in ritiro a Moena ed è stato intercettato dai microfoni di Radio FirenzeViola: “C’è stato un bell’incontro con la dirigenza molto proficuo, abbiamo parlato del Viola Park e non solo. Abbiamo cenato col mister, sono state ore intense qui a Moena dove si respira una bella atmosfera, grazie anche alla amministrazione comunale del posto”.

Tutto porta alla costruzione di una stagione importante.

“Sono arrivato ieri sera e riparto praticamente subito, ma si vede che la Fiorentina sta lavorando bene e che c’è sintonia tra società e staff tecnico. Si vede anche l’entusiasmo dei tifosi, c’è grande fiducia”.

Ci può aggiornare sulle tempistiche del Viola Park?

“Ieri ero con una bella rappresentanza della dirigenza viola, l’obiettivo è di fare questo regalo ai tifosi fiorentini per Natale. Aspettiamo il presidente Commisso, che sarà il plus per la prossima stagione. Potranno esserci dei miglioramenti anche nei mesi successivi, ma vogliamo dare il via al nuovo centro sportivo entro Natale. È un bell’investimento, questo ci lascerà guardare al futuro positivamente”.

I ritardi la preoccupano?

“No, anzi, spero che tutti i cantieri che ci sono possano procedere ai ritmi del Viola Park. Complimenti a chi ci ha lavorato in questi tre anni. È stato un bell’esempio nel rapporto tra pubblico e privato. Se tutti i cantieri fossero così sarebbe meglio anche il nostro paese”.

Qualcuno qui a Moena le ha chiesto consigli per seguire l’esempio del Viola Park?

“Certo, c’è stata l’occasione anche per parlare di questo, la Fiorentina è molto contenta dell’accoglienza nella Val di Fassa. L’obiettivo è creare le condizioni per un rapporto sempre più stretto tra squadra e tifosi. È importante sentire il calore, Firenze deve essere il dodicesimo uomo da sfruttare”.

È curioso di vedere Jovic?

“È un giocatore fortissimo, lo ha dimostrato in Germania ma poi anche in Spagna. In Italia potrà dimostrare il suo valore, ha bisogno di una preparazione particolare ma mi sembra già un giocatore che la porta la sa vedere. Sarà un valore aggiunto, senza nulla togliere a Cabral. Il quale potrà fare tutto il precampionato e che mi dà molta fiducia, sono convinto ci toglierà delle belle soddisfazioni”.

Ce la facciamo a trattenere Milenkovic?

“Io spero possa rimanere, sarebbe la ciliegina sulla torta. È uno dei leader di questa squadra, è attaccassimo ai colori viola e sono convinto rimarrebbe volentieri, ma le dinamiche sono tante. La Fiorentina sarebbe molto contenta di trattenerlo, poi vedremo, ci sono comunque delle buone riserve”.

C’è una nuova realtà mediatica sulla piazza: Radio FirenzeViola.

“Complimenti, chi investe in comunicazione, media, informazione, fa sempre qualcosa importante per i cittadini, in questo caso tifosi. Benvenuti e speriamo che abbiate sede a Bagno a Ripoli o comunque Firenze Sud, per avere per avere un altro tassello vicino al Viola Park dove si sposterà il quartier generale viola”.