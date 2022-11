SERENA A RFV, Fiorentina superiore all'anno scorso

Michele Serena, ex centrocampista della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio". Ecco le sue dichiarazioni: “La Fiorentina ha trovato la quadra ed è sulla strada giusta. I benefici possono derivare anche dai cambiamenti tattici, come il vertice basso che ora è un po’ più alto. Hanno ritrovato la via del gol. Penso che adesso ci si possa concentrare sul fatto di prendere qualche gol in meno, ma questo non vuol dire sia colpa della difesa, bensì di ritrovare un equilibrio generale”.

Sarà necessario intervenire in difesa a gennaio?

“Sono situazioni che decide la società, la Fiorentina è una buonissima squadra, purtroppo sono mancati un po’ di risultati. Le capacità per fare una seconda parte di stagione superiore alla prima”.

Come è possibile tornare in Europa?

“Non c’è una scelta, si proverà sia tramite il campionato che con la Conference. La rosa permette di fare questo. Conoscendo Italiano, cercherà di portare avanti entrambe le strade”.

Italiano è stato in grado di fare lo step di crescita richiesto?

“Sì, è la prima volta che gli capita il doppio impegno, quindi bene così. Con la Coppa non c’è la possibilità di preparare settimanalmente la partita, ma se ne devono preparare due… Per questo credo che la Fiorentina sia superiore all’anno scorso. Sarà una crescita costante nell’inserire giocatori adatti alle idee dell’allenatore”.