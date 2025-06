RFV Serafini sul ritorno di Pioli in Italia: "Avrà grande voglia di rivalsa"

Luca Serafini, noto giornalista di fede milanista, è intervenuto a Radio Firenzeviola durante 'Chi si compra' dicendo la sua sul possibile ritorno di Stefano Pioli alla Fiorentina: "Ho sempre sostenuto che lui sia stato la persona giusta al posto giusto al momento giusto. Si è creato in quel momento particolare un connubio tra la squadra che si era rinnovata e lo staff tecnico un'alchimia incredibile. Lui ha capito che si trattava dell'occasione di una vita e ha messo in mostra tutta l'esperienza a sua disposizione. Quel Milan non è mai stata la squadra più forte ma spesso è stata la migliore. Ha vinto uno Scudetto ma è arrivato sempre davanti e ha fatto anche una semifinale di Champions. Si è trattato di un incontro perfetto. Contribuì anche il Covid, perché quei mesi difficili crearono un dialogo molto particolare infatti quando il Milan tornò in campo infilò una serie di risultati straordinari. Fu proprio nel 2020 che la società rossonera annunciò di rinunciare a Ragnick e puntare su Pioli, sfruttando la stima di tutti per l'allenatore".

Cosa significherebbe un ritorno in Italia per Pioli?

"Io credo che lui ne abbia molta voglia, perché in Arabia è un'esperienza lucrativa. Non è niente dal punto di vista tecnico, il calcio arabo è abbastanza un flop. Ho visto che già in tanti sono rientrati e non capisco per esempio la scelta che può fare Theo Hernandez a 26 anni. Pioli tornerebbe in Italia con un'aura diversa. Al Milan era affezionato a un gruppo che gli aveva fatto vivere qualcosa di eccezionale e non ha usato il timone della barca come avrebbe dovuto fare. Ci sono stati anche eventi significativi come il quarto di finale di Europa League, era arrivato al capolinea. Sono sicuro abbia voglia di rivincita e di dimostrare che quello che è successo al Milan non è stato occasionale".

