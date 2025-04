RFV Serafini: "Sottil gode della stima di Conceicao ma non so se rimarrà"

Luca Serafini, noto giornalista è intervenuto a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare dell'attuale situazione della sfida della sfida tra Milan e Fiorentina che andrà in scena alle 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza: "I viola hanno una grande organizzazione di gioco al contrario del Milan, tutti sanno dove devono andare e cosa devono fare, anche le riserve. I rossoneri invece si basano su giocate individuali, non esiste un gioco di squadra ben sviluppato".

Perché il Milan gioca sabato avendo giocato mercoledì?

"A volte quando ci sono molte partite succede, i rossoneri nel finale nel secondo tempo erano sulle gambe".

Pensa che il Milan riscatterà Sottil?

"Sottil si è inserito molto bene, gode della stima di Conceicao e quando può metterlo lo butta sempre nella mischia, non so se rimarrà, dipende anche da chi allenerà il Milan il prossimo anno".

Qualcuno rimpiange Adli?

"Il francese non lo rimpiango, non lo considero un giocatore di prima fascia. Palladino lo sta spremendo al massimo e ne sta ottenendo risultati, è un ottimo professionista ma con tutto il rispetto non lo ritengo un giocatore da Milan".

Che attacco pensa che schiererà il Milan contro i viola?

"Non lo so, non capisco perché continui a giocare Joao Felix che a giugno va in Turchia, a gennaio è stato comprato Gimenez e continua a giocare Abraham in prestito, non comprendo alcune scelte. Se devo pensare al futuro a Napoli faccio giocare Sottil al posto di Joao Felix, faccio giocare Chukwueze che ho pagato 22 milioni. Ieri sera l'Inter viste le grandi assenze non era superiore al Milan però aveva una grande organizzazione al contrario dei rossoneri".