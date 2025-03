RFV Sentite Bongiorni: "Diamo tempo a Palladino perché ha buone idee, entro il 2027 qualcosa di buono alla Fiorentina arriverà"

vedi letture

Il famoso talent scout Antonio Bongiorni è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento" per parlare di attualità viola e capire se l'allenatore è giusto per la Fiorentina: "Faccio il confronto con la Ferrari che è in mano ad un grande pilota come Leclerc che però alterna grandi prestazioni ad altre meno buone, ci sono momenti in cui trova l'assetto così come la Fiorentina che si è trovata in testa poi però gli altri prodegriscono e tu no e la domanda se l'allenatore è adatto o no sorge spontanea La squadra è subito dietro le grandi come qualità e Palladino essendo un emergente ha bisogno di certezze, ha espresso dei buoni valori ed ora è in difficoltà, non è facile dare un giudizio. Va aspettato perché ha delle buone idee, può essere che in alcubi ruoli manchi qualcosa e in altri è stata sopravvalutata. Magari va avanti in Conference e va avanti e poi con la Juve fa una grande prestazione, invece con squadre meno forti va in difficoltà".

Cosa pensa della partita di domani? "All'andata ero sconcertato ed ho pensato che stessero scherzando contro una squadra aggressiva verso la quale ha ripreso le redini ma nella ripresa penso sia mancato un leader. Magari passando il turno fai esperienza che può servire anche per il campionato dove puoi ritrovare serenità e qualche risultato. Guarda anche la Roma come era prima e come sta andando ora o il Milan... Bisogna avere pazienza anche se a Firenze è difficile perché il pubblico è innamorato e aspetta da tanto. Entro il 2027 qualcosa di buono a Firenze arriverà".

Ascolta l'intervista completa dal podcast