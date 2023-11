SCONCERTI JR A RFV, Papà sarebbe fiero della Laurea

FirenzeViola.it

Martina Sconcerti a Radio FirenzeViola

Martina Sconcerti, figlia del grande giornalista Mario Sconcerti, è intervenuta a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare dell'evento, la Hall of Fame del Calcio Italiano, in programma oggi a Coverciano alle 18:30 in cui verrà riconosciuta al padre la Laurea Honoris Causa come Direttore Tecnico: "La cosa di cui sarebbe stato più fiero è che si tratta di una laurea perché mio padre non si era mai laureato. E' bello che il suo segno rimanga per quello che ha fatto nella vita. Personalmente mi sto impegnando per ricordarlo con due progetti.

Uno dei quali non è legato al calcio ma alla sua cultura. Vorrei realizzare una biblioteca comunale con tutti i libri di mio padre. Deve essere uno spazio di cultura, non solo di calcio, perché papà studiava tutto dalla filosofia alla fisica".