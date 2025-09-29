Scanner, da mercoledì su RFV la nuova stagione dalle 19:00 alle 20:00!

Oggi alle 18:10
di Redazione FV

Ripartirà mercoledì, con il nuovo orario dalle 19 alle 20, la nuova stagione di Scanner, trasmissione di approfondimento curata dall'Avvocato Giulio Dini e con la conduzione di Anna Dini. Tra le mission del format quella di raccontare gli aspetti meno conosciuti del mondo del calcio e tutto ciò che avviene dietro le quinte del gioco più bello del mondo.

Dall'economia al calcio estero Scanner si propone di raccontare gli aspetti meno conosciuti di uno sport che ha subito enormi cambiamenti nel corso degli ultimi decenni e oltre che in podcast potrà essere ascoltato anche su TMW Radio ogni lunedì a partire dalle 18:30.