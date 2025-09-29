Scanner, da mercoledì su RFV la nuova stagione dalle 19:00 alle 20:00!
Ripartirà mercoledì, con il nuovo orario dalle 19 alle 20, la nuova stagione di Scanner, trasmissione di approfondimento curata dall'Avvocato Giulio Dini e con la conduzione di Anna Dini. Tra le mission del format quella di raccontare gli aspetti meno conosciuti del mondo del calcio e tutto ciò che avviene dietro le quinte del gioco più bello del mondo.
Dall'economia al calcio estero Scanner si propone di raccontare gli aspetti meno conosciuti di uno sport che ha subito enormi cambiamenti nel corso degli ultimi decenni e oltre che in podcast potrà essere ascoltato anche su TMW Radio ogni lunedì a partire dalle 18:30.
Pioli deve fare di più, ma i giocatori? La sensazione è che tanti stiano dando poco. Dimostrino che non sono sopravvalutati. Gud e Dodo emblema di ciò che non vadi Mario Tenerani
Pioli deve fare di più, ma i giocatori? La sensazione è che tanti stiano dando poco. Dimostrino che non sono sopravvalutati. Gud e Dodo emblema di ciò che non va
Lorenzo Della GiovampaolaLivePisa-Fiorentina 0-0, rivivi la diretta testuale del match raccontata da FirenzeViola.it
Tommaso LoretoIl rodaggio è finito, a Pisa tocca alla squadra accendere la scintilla. Kean da solo al centro dell’attacco per interrompere il digiuno in campionato
Alberto PolverosiSolo un punto tra i viola e i nerazzurri, ma il Pisa è squadra, la Fiorentina non ancora. Otto giorni decisivi per i viola, che hanno un ricordo incoraggiante, il derby dell'86
