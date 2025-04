RFV Salgado esalta De Gea: "Un portiere top: Firenze sta benissimo. Col Betis sarà dura"

Míchel Salgado, ex gloria del Real Madrid ed attuale commissario tecnico della nazionale Under-15 saudita, oggi era presente al Pala Wanny di Firenze in occasione della Bare Knuckle Fighting Championship. Intervistato in esclusiva da Radio FirenzeViola, Salgado ha parlato così del portiere della Fiorentina David De Gea e del Real Betis, prossimo avversario dei viola in Conference League: "Ieri ho parlato con David, mi ha detto che è felicissimo qui. Lo aspetta la semifinale di Conference col Betis, spero che dopo due finali perse la Fiorentina possa vincere finalmente questa coppa. Col Betis però sarà complicato. Futuro? De Gea non mi ha detto nulla sulla permanenza, ma mi ha detto che qui a Firernze sta davvero bene. De Gea è un portiere top, i numeri parlano per lui".

Che dice del Betis?

"Il Betis vive un gran momento, ha calciatori spettacolari in rosa. Aver preso Antony per esempio gli ha dato qualcosa in più... La Fiorentina però viene da due finali di Conference e conosce quindi com'è giocare in questa competizione. Per questo dico 50% e 50% come probabilità di passare il turno".