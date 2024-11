SACCHETTI A RFV, Viola bel gruppo. Il Verona non molla

FirenzeViola.it

L'ex calciatore di Fiorentina e Verona Luigi Sacchetti è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" in vista della sfida di domenica tra gigliati e scaligeri. Queste le sue parole a partire da un giudizio sulla formazione di Pallaldino: "Palladino gli anni precedenti ha fatto bene. Era partita male ma adesso la Fiorentina sembra si sia ritrovata. Mi sembra che il tecnico campano sia riuscito a creare un bel gruppo che sta bene insieme e questo è fondamentale".

La sconfitta di ieri contro l'Apoel può lasciare scorie in vista della sfida contro il Verona?

"No non credo. Perché penso che la squadra abbia la consapevolezza di essere un bel gruppo e di poter fare bene. Una sconfitta ci sta, ci sono stati anche dei cambi. Il Verona è una buona squadra che non ha grandi individualità ma anche loro hanno fatto squadra. C'è qualche giocatore che mi piace e prevedo una bella gara. La Fiorentina non deve sottovalutare i gialloblu perché sono una squadra che non molla mai".

Come vede il Verona quest'anno?

"Le partite che ha perso il Verona sono state sempre frutto di episodi particolari. Il Verona segna ma soffre molto dietro. La sua difesa può essere superata facilmente in velocità perché è molto fisica".

Cosa ne pensa del centrocampo della Fiorentina?

"Bove sta attraversando un momento in cui vuole prendersi delle rivincite, è molto motivato ed è stato un ottimo acquisto. Mi piace molto anche Adli. Sicuramente la Fiorentina nel mezzo ha fatto dei progressi ma penso che sia stato importante trovare un vero centravanti che da diversi anni mancava. Kean, che non aveva mai avuto possibilità di giocare con continuità, sta dimostrando di saper segnare".

