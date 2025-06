RFV Sabatini vota per Pioli: "Saprebbe maneggiare con cura gli umori della piazza"

Walter Sabatini, storico dirigente del calcio italiano, tra i più importanti direttori sportivi degli ultimi anni, intervenuto nel corso di "Chi si compra?" su Radio FirenzeViola, ha parlato così della situazione che sta attraversando la Fiorentina, a cominciare dai dubbi legati alla panchina dopo l'addio di Palladino e al possibile ritorno in viola di Pioli: "La panchina della Fiorentina, per storia recente e ambizioni, è una delle più importanti d'Italia ecco perché sono tanti i nomi che le sono stati accostati. Penso che la proprietà in questi anni abbia fatto delle cose mirabili: ho visto di recente in tv il Viola Park e devo dire che è meraviglioso e penso che potrà servire come base di ri-partenza".

Che tipo di scelta si aspetta per la panchina viola?

"La scelta deve essere di pancia e non di analisi: ognuno degli allenatori accostati alla Fiorentina ha le caratteristiche per allenare una squadra come questa. Stefano Pioli sarebbe un tecnico in grado di maneggiare con cura gli umori della piazza: è un tecnico che ha vinto e che anagraficamente è ancora giovane. Sarei contento se facesse questa scelta".

Preferirà i soldi arabi o il fascino della Serie A?

"Se lui ritiene che la Fiorentina possa essere un incarico gratificante sotto l'aspetto professionale sono certo che accetterà di guadagnare di meno e preferirà Firenze. Non si viene ad allenare la Fiorentina con rammarico, ma si viene di corsa, con il cuore che galoppa".