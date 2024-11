ROGGERO A RFV, De Gea può portare 12/13 punti

FirenzeViola.it

Nicola Roggero, telecronista di Sky Sport, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al vento" per parlare della partita di ieri tra Torino e Fiorentina:

Le assenze hanno pesato o la Fiorentina l'ha convinta?

"L'assenza principale è Zapata per il Torino e in questo momento fa fatica a segnare. ieri non è stata una bella partita, mi sono annoiato. Si capiva che chi trovava il vantaggio avrebbe ottenuto i tre punti. La Fiorentina non sempre gioca bene però a Genova c'è stato un De Gea che secondo me alla fine porterà 12/13 punti ai viola".

Come mai solo la Fiorentina ha puntato su De Gea?

"Non mi sono dato nessuna spiegazione. Mi sembra un mistero che lo United lo ha dato via a zero per spendere 60 milioni per Onana. Secondo me un'operazione l'ha fatta un tifoso del City. La Fiorentina gli ha dato una chance, è una squadra che gioca sempre in Europa. De gea è un ragazzo intelligente e ha pensato che vivere a Firenze fosse un plus".

Che colpa ha Vanoli?

"Vanoli non può fare molto visto che sono stati ceduti Buongiorno e Bellanova senza prendere nessuno. Se lo cambi con Maripan non è un buon risultato. Con l'infortunio di Zapata vedo una stagione molto difficile per il Torino, neanche Ferguson riuscirebbe a fare meglio con questa squadra".

ASCOLTA LA VERSIONE INTEGRALE DEL PODCAST