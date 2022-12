ROCCHIGIANI A RFV, Amrabat a 40 mln lo cederei subito

Andrea Rocchigiani, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto su Radio FirenzeViola nel corso di “Viola Amore Mio”, per commentare i principali temi di casa viola. Ecco le sue dichiarazioni: “Spero tanto in Jovic. L'unica cosa che rimprovero a Italiano è il fatto che non prenda una decisione sulla punta. Dopo tante partite fatte da Jovic ha rimesso Cabral titolare in queste amichevoli. Deve prendere una scelta sui due attaccanti. Io darei fiducia a Jovic, per me ha i colpi del campione”.

Aggiunge: “Punterei sui giovani, gli va data fiducia. Bianco ha fatto vedere che è un buon giocatore, gli va dato spazio. È anche di proprietà della Fiorentina. In Italia non si sa perché ma non si buttano dentro i giovani. In Inghilterra lo fanno”.

Su Amrabat: “Prenderei un centrocampista. Se mi dessero 40 milioni per Amrabat lo venderei subito, anche a gennaio. Perché a giugno non so se arriverebbe nuovamente quella cifra. Punterei molto su Adams (centrocampista del Leeds, ndr), mi ricorda Torreira. Non è forte come lui, ma è un ottimo centrocampista anche abbastanza giovane. Pressa molto e mi ha impressionato al Mondiale”.

Su Castrovilli: “È mancato molto, ha il pregio di saltare l’uomo e di fare qualche gol. Spero per lui vada tutto bene, perché deve riabilitarsi. Bene che sia rientrato, ma le amichevoli contano poco, la partita vera è tutt’altra cosa”.

Sul Monza: “Conoscendo Italiano, stile Zeman, penso che col Monza non ci siano problemi. Se metti a confronto le due squadre c’è una bella differenza”.

Sulla corsa dei viola all’Europa: “Penso ce la possano fare. Italiano l’anno scorso ha fatto un miracolo. Poi a inizio stagione abbiamo avuto sfortuna, ma per me il sesto/settimo posto è il nostro. Possiamo entrare in Europa”.