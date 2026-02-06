FirenzeViola Domani sera Fiorentina-Torino, 19mila tifosi previsti al Franchi

Domani sera (20.45) la Fiorentina ospiterà il Torino in una sfida importante per tutte e due le squadre, in chiave salvezza. Non può certo fare a meno dei tre punti la Fiorentina in casa contro una diretta avversaria, ma per il Torino i punti servirebbero ad aumentare la distanza dal gruppo che lotta per la retrocessione. Nonostante condizioni meteo avverse di questi giorni, allo stadio sono previsti, tra abbonati e biglietti venduti per la singola gara, 19mila tifosi. In campo ci sarà battaglia ma sugli spalti viola e granata sono gemellati.