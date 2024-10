RFV, Torna l'atteso appuntamento con "Calciopiù on Air"

FirenzeViola.it

Riprende stasera l'appuntamento settimanale con il calcio dilettantistico: in diretta fino alle 20:30 ci sarà "Calciopiù on Air". Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!

