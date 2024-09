RFV, Proseguono le trasmissioni: seguici anche su Lady Radio!

FirenzeViola.it

Ancora lunga la giornata di Radio FirenzeViola, in diretta initerrottamente dalle 7 di stamani alle 19 di stasera. Adesso, dalle 14:00 alle 17:00 in onda “Palla al centro” anche sulle frequenze di Lady Radio: le prime due ore avranno in studio Tommaso Loreto e Luca Calamai -potrete seguire anche in diretta la conferenza stampa di presentazione di Edoardo Bove- , mentre dalle 16:00 alle 17:00 in studio ci saranno Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo. Alle 17:00 spazio, . Alle 17:00 è il turno di Giacomo Galassi e Celeste Pin per “Garrisca al Vento”.

Infine dalle 18:30 saremo in onda dal Rari Nantes Bistrot per festeggiare insieme a voi i nostri primi due anni. La serata sarà condotta da Tommaso Loreto e Pietro Lazzerini e con loro ci saranno, oltre a tutta la redazione di Radio FirenzeViola e FirenzeViola.it, tanti ospiti illustri. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!