RFV, Prosegue la programmazione: dalle 18:00 Viola Weekend

Prosegue la programmazione sulla nostra radio: alle 18:00 spazio a Viola Weekend con Ludovico Mauro e Samuele Fontanelli che vi accompagneranno nel primo test stagionale dei viola fino alle 20:30.

Dal Viola Park il nostro inviato Andrea Giannattasio racconterà l'amichevole che la squadra di Palladino disputerà quest'oggi con la Fiorentina Primavera. Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!