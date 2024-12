RFV, Oggi e domani diretta con "Palla al centro" fino alle 16

FirenzeViola.it

Passa l'ultimo giorno del 2024 ed inizia il 2025 insieme a Radio FirenzeViola. Oggi dalle 14:00 alle 16:00 saremo infatti in onda con “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai in conduzione.

E domani, 1° gennaio 2025, saremo ancora con voi, dalle 14 alle 16 per uno speciale "Palla al centro" in occasione dell'arrivo del primo acquisto viola della sessione invernale, Nicolas Valentini, e dell'allenamento della Fiorentina al Franchi a porte aperte. Saremo ovviamente anche in diretta tv, sul canale 92 del digitale terrestre nelle province di Firenze, Prato e Pistoia. Con tanti auguri di Buon anno da tutta la redazione.

