RFV, Insieme per seguire l'esordio della Fiorentina

Prosegue la giornata di Radio Firenzeviola che anche in questa domenica d'agosto accompagnerà i tifosi viola all'esordio in campionato della Fiorentina contro la Cremonese. Dalle 18 alle 21.30 il racconto della partita con Tommaso Mattei e Alessandro Di Nardo in studio in collegamento costante con gli inviati dal Franchi, Giacomo Galassi, Luciana Magistrato e Niccolò Santi, con ospiti e notizie in diretta.

CLICCATE QUI per seguire la diretta e scrivete al 3487513933 per interagire con noi.