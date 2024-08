RFV, In diretta dalle 14: il palinsesto del giorno

FirenzeViola.it

Anche di domenica Radio FirenzeViola non si ferma e vi tiene compagnia per commentare tutto ciò che circonda l'attualità del mondo Fiorentina, a partire dal pareggio contro il Parma andato in scena ieri nella prima giornata di campionato. Le trasmissioni odierne cominciano alle 14 con Francesco Benvenuti, mentre dalle 16 alle 18 con il "Viola Weekend" sarà la volta di Ludovico Mauro e Niccolò Righi. Come sempre potete interagire con lo studio chiamando allo 055.77.111.71 o scrivendo al 348.75.13.933.