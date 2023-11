RFV, Il programma: stasera in diretta la Hall of Fame!

FirenzeViola.it

Giornata speciale su Radio FirenzeViola: segui con noi tutta la giornata fiorentina dalle prime luci del mattino alle 22. Si parte dalle 08:00 alle 10:00 Andrea Giannattasio si occuperà della rassegna stampa con “Buongiorno Firenze”. Dalle 10:00 alle 12:00 spazio poi a Pietro Lazzerini e Fabio Ferri ed il loro “Chi si compra?”. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” con Niccolò Santi e Tommaso Borghini.

Dalle 14:00 alle 17:00 in onda “Palla al centro”: le prime due ore avranno in studio Pietro Lazzerini e Luca Calamai e saranno disponibili anche su Lady Radio, mentre dalle 16:00 alle 17:00 in studiò ci sarà anche Ludovico Mauro; dalle 17:00 spazio ad Alessandro Di Nardo e Chiara Andrea Bevilacqua. Dalle 19:00 alle 20:00 torna l'appuntamento giovanile e locale con "Calciopiù on Air". A seguire, dalle 20:00, inizia il gran galà viola con la serata dedicata alla Hall of Fame della Fiorentina, un evento con grandi ospiti e leggende del club gigliato che seguiremo con inviati, contributi e tutte le immagini dall'l'Auditorium "Cosimo Ridolfi" di Intesa Sanpaolo in Via Carlo Magno 7.

