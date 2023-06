RFV, Diretta speciale per la semifinale Primavera Toro-ACF

Radio FirenzeViola non si ferma. Il palinsesto odierno di amplia fino a sera per commentare insieme la semifinale scudetto tra la Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani e il Torino Primavera di Giuseppe Scurto, gara che si terrà allo stadio "Enzo Ricci" di Sassuolo dove il nostro inviato Andrea Giannattasio vi racconterà tutte le emozioni della sfida. In studio vi terranno compagnia Niccolò Santi, Alessandro Di Nardo e Virginia Bicchi.

