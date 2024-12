RFV, Capodanno con noi! Dalle 14 alle 16 live dal Franchi

FirenzeViola.it

Domani, 1° gennaio 2025, Radio Firenzeviola inizierà il nuovo anno con voi: dalle 14 alle 16 sarà infatti in diretta con uno speciale "Palla al centro" per seguire insieme l'arrivo del primo acquisto viola della sessione invernale, Nicolas Valentini, e l'allenamento della Fiorentina al Franchi a porte aperte. In compagnia di Tommaso Loreto in studio e i nostri inviati sulle orme del neo acquisto e allo stadio, oltre allo scambio di auguri con i nostri opinionisti e le voci da voi più amate. Saremo ovviamente anche in diretta tv, sul canale 92 del digitale terrestre nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, per mostrarvi le immagini del primo giorno viola, così come potrete vederle in streaming o sulla vostra tv smart. Con tanti auguri di Buon anno da tutta la redazione.

CLICCA QUI PER ASCOLTARCI