RFV BY NIGHT, Segui la prima puntata del nuovo format

Questa sera primo grande appuntamento con il talk show serale realizzato e prodotto dalla redazione di Radio FirenzeViola! Dalla sede di Vallina di "Gallori Gomme", va in onda "Radio FirenzeViola by night", un'ora e mezzo insieme a grandi ospiti e in compagnia del padrone di casa Alessandro Gallori, per parlare di Fiorentina a 360°!

A partire dalle 20.30 e fino alle 22, con Pietro Lazzerini in conduzione, Mario Tenerani, Niccolò Ceccarini e il grande ex viola Sauro Fattori, torneremo sui principali temi di questa sosta per le Nazionali, senza dimenticare il campo e soprattutto il calciomercato.

In diretta su Radio FirenzeViola e ovviamente anche sul canale 92 del digitale terrestre: "Radio FirenzeViola by night". Vi aspettiamo!

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA