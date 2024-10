RESTELLI A RFV, Occhio al turnover. Troppi cambi possono...

Maurizio Restelli, ex viola, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola amore mio" parlando dell’attualità in casa viola partendo però da un ricordo della sua esperienza gigliata: "Il cuore di un giocatore nasce anche dal percorso che ha fatto fin dall'inizio. Io sono partito dal settore giovanile, arrivai insieme ad Antognoni. Ho fatto tutta la trafila nelle giovanili, sono andato in prima squadra, ero un ragazzino che si è fatto le ossa, ma poi ho debuttato in Serie A".

Quanto valgono le seconde linee viola: "In questo caso bisogna stare attenti. Parlo per esperienza: se mi trovo in panchina e devo mettermi in luce durante il match, ho l’occasione di dimostrare il mio valore, ma allo stesso tempo ci sono altri giocatori come me che devono fare lo stesso. A volte, quando tanti panchinari cercano di mettersi in mostra contemporaneamente, il rischio è di non farlo bene".

Sul valore del prossimo avversario viola: "Io credo che il San Gallo sia alla portata della Fiorentina e che, anche con un undici di partenza fortemente rimaneggiato, i viola potrebbero comunque portare a casa il match. Tuttavia, ripeto che schierare tutte le riserve insieme potrebbe rappresentare un rischio".