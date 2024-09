RESTELLI A RFV, Non so che futuro possa avere Beltran

FirenzeViola.it

Maurizio Restelli, ex viola, è intervenuto a Radio Firenze Viola durante la trasmissione "Viola amore mio" parlando della situazione legata a Beltran.

Offerta per Beltran dal Galatasaray di 16 milioni. Lei cosa avrebbe fatto?

"Ci avrei pensato e avrei parlato con l'allenatore, anche se attualmente è un'alternativa a kean e anche una seconda punta. In questi anni secondo me bisognerebbe coinvolgere di più gli allenatori sugli acquisti. Palladino probabilmente non è stato così coinvolto o non conosceva bene Beltran".

A lei convince Beltran?

"Da come si muove, non è ne pesce ne cane. Beltran lo abbiamo visto poco, non ha un ruolo vero e proprio e non so che futuro possa avere. Quel poco di buono che fa vedere è quando entra dalla panchina, generalmente dall'inizio non ha mai regalato buone prestazioni".

Cosa ne pensa di Palladino?

"Chi da un giudizio su Palladino oggi deve essere un veggente o un mago perché è da ieri che ha la squadra al completo, con dei giocatori che hanno compensato le carenze. Bisogna dare il tempo di lavorare perché è una squadra nuova".

