REPICE A RFV, Nico? La società deve farsi sentire

Francesco Repice, giornalista sportivo e storica voce di Radio Rai ha parlato a Radio FirenzeViola del momento della Fiorentina e dei temi caldi in casa viola: "La classifica è molto corta e questo significa che la Fiorentina può rientrare in corsa per l'Europa. L'avvio non è stato ottimale ma non c'è stata una cosa sola che non funzionava, si tratta di una somma di cose che ha portato a questo risultato. Il cammino in Europa non è comunque disdicevole, ma penso che comunque Firenze meriti di più: conosco la città, il club e la piazza e penso che debbano competere per le prime posizioni. A gennaio inizierà un'altra storia poi. Quelli che stanno giocando avranno testa, muscoli e anima prosciugati; chi non gioca sarà fermo senza partite ufficiali per due mesi. Non ho idea di cosa succederà e credo che non ne abbiano idea nemmeno gli allenatori, o almeno quelli a cui l'ho chiesto non mi hanno saputo rispondere.

Che ne penso del gioco di Italiano? Io penso che una squadra scenda in campo per vincere le partite, non importa come. Se sono tifoso della Fiorentina voglio vincere. Da tifoso di curva quale sono stato la cosa più bella è vincere al 95' con un gol fortunato. Italiano è un allenatore giovane, è giusto debba fare alcune prove per trovare la sua strada. Non possono essere tutti Guardiola. Bisogna capire che bisogna vincere, magari anche rinunciando a qualcosa e difendendo il risultato".



E sulla situazione di Nico Gonzalez: "La società deve decidere. La maglia della Fiorentina è una cosa seria, non ci si può scherzare. Serve rispetto per la maglia e per i tifosi. Perché per un calciatore potrebbe essere anche un "trampolino" come ha detto Jovic, però va onorata la squadra. Io tra parentesi se fossi stato il capitano della Fiorentina dopo queste dichiarazioni avrei fatto le fiamme".