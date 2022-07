REPICE A RFV, Dybala a Roma come Batistuta

Il giornalista Francesco Repice, voce de "Tutto il calcio minuto per minuto" ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio Firenzeviola.it. Queste le sue parole: "L'arrivo di Dybala a Firenze è paragonabile all'arrivo di Batistuta alla Roma: ha creato lo stesso entusiasmo"

Quali sono le differenze dai Friedkin e Commisso?

"Friedkin non parlano, non fanno conferenze stampa, ma agiscono con i fatti. Roma non conosce la loro voce, parlano solo tramite comunicati"

La Conference porta via tante energie?

"Ne porta via tante, la Roma senza la Conference avrebbe lottato per il quarto posto. Serve una rosa profonda per certe competizioni. La Fiorentina è pronta per questo? Credo proprio di sì, si farà trovare pronta ai nastri di partenza. Champions? Perché non provarci"

Cosa ne pensa di Italiano?

"Io sono per allenatori che vincono le partite, tutto il resto è filosofia. Servono i risultati e non sempre attaccare e proporre è producente. Bisogna gestire le partite e le energie, accontentandosi anche degli 1-0. Nella mia idea non sono gli allenatori che vincono le partite, ma i giocatori che si ha in squadra, che devono essere forti"

Il percorso di Abraham può essere di ispirazione per Jovic?

"Tuchel è un altro scienziato che non vedeva Abraham. Il Real Madrid è una roba pesante, anche giocatori di alto livello possono trovare difficoltà. Jovic comunque ha giocato in palscoscenici importanti. Vedrete di cosa è capace questo ragazzo"

Mandragora può imporsi a Firenze?

"Ha tutti i requisiti per far bene alla Fiorentina e guidare la squadra. Se ritrova l'entusiasmo può far bene. Non è Torreira, ma è comunque valido, soprattutto in zona gol"