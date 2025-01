Renato Buso parla di Fagioli: "Se arrivasse potrebbe finire in panchina Cataldi"

Così il tecnico Renato Buso a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio" a proposito di Nicolò Fagioli, obiettivo di mercato: "La Fiorentina fa un ottimo acquisto se va su Fagioli perché è una prospettiva, è un ragazzo molto interessante. In più le sue caratteristiche mancano a questa squadra, è dinamico, forte e potrebbe completare un centrocampo in cui Cataldi non sta avendo grande continuità e in cui Adli ha bisogno di ricambi".

Che tipo di ruolo potrà interpretare Fagioli?

"Io credo che il centrocampo sia Adli-Fagioli-Folorunsho con Cataldi che può ricoprire sia il ruolo di Adli che Fagioli".

Quindi finirà in panchina Cataldi?

"Credo sia più una questione di tenuta fisica, il centrocampo deve essere fatto di ragazzi forti fisicamente e dinamici. Io il centrocampo l'ho ritenuto il problema più grosso della Fiorentina quando ha iniziato a venir meno dal punto di vista dei risultati".

