REGINALDO A RFV, Serve un vice-Kean, non un esterno

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Nella mattinata di Radio FirenzeViola, durante Chi si Compra, ospite Reginaldo, ex attaccante viola che ha parlato così del nuovo progetto Fiorentina: "Quello che ha fatto Commisso per questa società è incredibile. Poi in estate si è deciso di cambiare molto, dopo tre finali perse e un bel calcio con Italiano. Adesso c'è Palladino che sta facendo benissimo: la squadra che stiamo vedendo è ottima, ha un bel gioco e in più c'è un attaccante come Kean che fa gol, questa è la differenza con gli ultimi anni".

Come si può migliorare questa squadra sul mercato?

"A centrocampo con il ritorno di Cataldi secondo me una riserva ci vuole. Penso sia necessario un Moise Kean, per lui è il primo anno in cui gioca con continuità e le partite sono tante".

Dove può arrivare questa Fiorentina?

"Così come è successo con noi, nel 2006/07, iniziando male (per noi per via della penalizzazione) e ripartire alla grande si crea tanto entusiasmo. Noi poi avevamo una squadra molto forte soprattutto in attacco e chiunque giocava poteva fare bene. Credo sia così anche l'attuale Fiorentina: chi entra fa bene, anche Sottil che negli ultimi anni non ha fatto bene mi sta piacendo. Per questo, secondo me, un esterno non serve".

Sorpreso dalla convocazione di Dodo col Brasile?

"Io l'avevo detto negli anni scorsi. Per lui serviva solo capire meglio il campionato italiano, io lo so bene perché ho giocato in Italia per 23 anni. Spero possa migliorare ancora di più, per me, un brasiliano che ha giocato nella Fiorentina, vederne un altro convocato in Nazionale è una grande cosa".