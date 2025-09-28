Radio Firenzeviola sempre in diretta: gli orari e il link per seguire le analisi
Le dirette di Radio Firenzeviola si espandono ancora per tutti i commenti dopo il pareggio della Fiorentina a Pisa oggi pomeriggio. La programmazione si estende fino a stasera senza sosta, con Luca Calamai e Tommaso Loreto che si alterneranno in studio al fianco di Lorenzo Di Benedetto fino alle ore 20, quando arriverà "Domenica Viola" con Andrea Bruno Savelli per analizzare tutto quanto fatto vedere dai viola in questo inizio disastroso di stagione.
LivePisa-Fiorentina 0-0, rivivi la diretta testuale del match raccontata da FirenzeViola.itdi Lorenzo Della Giovampaola
