Radio Firenzeviola sempre in diretta: gli orari e il link per seguire le analisi

Oggi alle 18:45Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Le dirette di Radio Firenzeviola si espandono ancora per tutti i commenti dopo il pareggio della Fiorentina a Pisa oggi pomeriggio. La programmazione si estende fino a stasera senza sosta, con Luca Calamai e Tommaso Loreto che si alterneranno in studio al fianco di Lorenzo Di Benedetto fino alle ore 20, quando arriverà "Domenica Viola" con Andrea Bruno Savelli per analizzare tutto quanto fatto vedere dai viola in questo inizio disastroso di stagione.

