Radio FirenzeViola, riprende la diretta: live dalle 14, segui con noi Fiorentina-Como!

Oggi alle 13:40Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Riprendono oggi pomeriggio le dirette di Radio FirenzeViola, pronta a raccontarvi la quarta giornata di campionato. Si partirà alle 14 con un'ora di approfondimenti condotta dal direttore Tommaso Loreto, poi due ore di "Firenze in campo" a cura di Francesco Benvenuti (dalle 15 alle 17) e infine completerà il palinsesto "Se fosse sempre domenica" con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua che assieme ad Andrea Giannattasio dal Franchi vi racconteranno Fiorentina-Como. A seguire un lungo post-partita fino a tarda serata.

