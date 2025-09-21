Radio FirenzeViola, riprende la diretta: live dalle 14, segui con noi Fiorentina-Como!
Riprendono oggi pomeriggio le dirette di Radio FirenzeViola, pronta a raccontarvi la quarta giornata di campionato. Si partirà alle 14 con un'ora di approfondimenti condotta dal direttore Tommaso Loreto, poi due ore di "Firenze in campo" a cura di Francesco Benvenuti (dalle 15 alle 17) e infine completerà il palinsesto "Se fosse sempre domenica" con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua che assieme ad Andrea Giannattasio dal Franchi vi racconteranno Fiorentina-Como. A seguire un lungo post-partita fino a tarda serata.
Pietro LazzeriniLa Fiorentina al momento è solo capo e coda, ora serve il resto. La mediana è la più incerta dell'era Commisso. L'estetica può attendere, conta solo vincere perché col Como non può essere uno scontro diretto
Luca CalamaiQuesta la mia Fiorentina: 4-3-2-1 senza Ranieri, Fagioli e Piccoli ma con Gud e Fazzini dietro Kean. Tornassi indietro riprenderei Pioli senza il minimo dubbio
