Radio FirenzeViola, riparte la diretta: segui con noi Leicester-Fiorentina!

Prosegue ancora oggi, domenica 3 agosto 2025, la programmazione di Radio FirenzeViola. Il nostro palinsesto oggi inizia alle 14 con Francesco Benvenuti e Samuele Fontanelli, in diretta fino alle 16 tra mercato e pre partita di Leicester-Fiorentina, prima amichevole della tournée inglese per la squadra di Pioli. Che seguiremo in diretta con la radiocronaca di Andrea Giannattasio, nostro inviato in Inghilterra, e la condizione in studio di Tommaso Loreto e Chiara Bevilacqua. Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!

