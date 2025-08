Conference, domani il sorteggio: dalle Azzorre alla Croazia, la Fiorentina aspetta l'avversaria

vedi letture

Domani a Nyon andrà in scena il sorteggio del playoff di Conference League, l'ultimo prima di entrare nel tabellone principale nonché quello da cui ripartirà anche la Fiorentina. La squadra di Pioli saprà domani il quadro della sua ipotetica avversaria per lo spareggio che si giocherà il 21 e il 28 agosto, col match casalingo che si terrà al Mapei di Reggio Emilia. Della questione si occupa oggi il Corriere dello Sport, sottolineando che le coppie di sfide che interessano i viola sono “solo” diciannove: quattordici riguardano le gare del terzo turno di Conference, cinque invece le partite del medesimo turno di Europa League con le perdenti che retrocederanno in Conference. Proprio da quei cinque incroci potrebbero uscire gli avversari pericolosi: occhio in questo senso a Servette-Utrecht o Aek Atene-Aris Limassol, in un quintetto completato da Wolfsberg-Paok, Fredrikstad-Midtjylland e Hacken-Sk Brann.

Per il resto pochi pericoli, la suggestione di una trasferta alle Azzorre (il Santa Clara, quinta nella scorsa Liga Portugal, se la vedrà contro i nord-irlandesi del Larne), mentre l'accoppiata delle gare Conference da evitare dovrebbe essere Hajduk Spalato-Dinamo City, non tanto per i secondi, vincitori dell'ultimo campionato albanese, tanto per il blasone dell'Hajduk. Domani la Fiorentina conoscerà l'accoppiamento da cui uscirà il suo avversario nel quarto turno, mentre il 14 agosto, invece, si saprà per certo l'avversaria che battezzerà la prima Fiorentina di Pioli.